Hukuksuzluklara Son Verilsin

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Yasin KABADAYI

(İSTANBUL) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, "Kendiniz size özel kapılardan geçeceksiniz, size özel alanlarda oturup istediğiniz zaman gelip duruşmayı başlatacaksınız, avukatlara daha kapıda 'Bir içeride ikinci kimlik tespitiyle içeriye alacağız. Başka türlü almayız' diye uygulama getireceksiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu tarafların eşitsizliği demektir ki bu yargıda kabul edilecek bir şey değildir. Bugün artık bir an önce bu hukuksuzlukların çözülüp bir an önce heyetin bir silkelenip kendine gelmesi lazım ve bu hukuksuzluğa bir son vermesi lazım" dedi.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İBB Davası'nın ikinci gününde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nin önünde ANKA Haber Ajansı'na değelendirmelerde bulundu. Gökçek, şöyle konuştu:

"Dün burada bir duruşma başladı mı başlamadı mı bilmiyoruz. Çünkü bunu içeride avukatlar defalarca sordular, biz de bugün buradan dile getirelim. Çünkü bir duruşmanın başlaması için normalde herkes yerine oturduktan heyet geldikten sonra bir yoklamaya yapılması lazım, kimlik tespiti yapılması lazım. İddianamenin kabulünün bir en azından okunması lazım. Yani 'Biz iddianameyi kabul ettik' demesi lazım. Çünkü avukatlar buna da erişemiyorlar. Ama bunların hiçbiri yapılmadı. Haliyle bir süre sonra avukatlar şunu sormaya başladı Heyet Başkanı'na 'Sayın Başkan duruşma başladı mı başlamadı mı? Evet biz fiziken buradayız. Kendimizi inkar etmiyoruz. Sizler buradasınız, sanıklar burada ama bu duruşmayı başlattık mı' dediler. Başlamamış bir duruşmada bile hukuksuzluk yapmayı başardılar. Gerçekten tebrik ediyoruz bu konuda kendilerini."

"Heyetin bir silkelenip kendine gelmesi lazım"

Hiçbir talep yerine getirilmedi. Çok basit bir talebi vardı Ekrem İmamoğlu ve avukatlarının dediler ki 'Reddi hakim talebimiz var.' Niye? Çünkü bu iddianameyi kabul eden bir heyet vardı. Ama iddianame kabul edildikten sonra 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir heyet daha atandı. O heyete sanki cımbızla çekmiş gibi normalde UYAP'tan rastgele bir dava düşmesi gerekirken o heyete İBB davası verildi. ve bu heyete normalde böyle toplumsal, toplumu ilgilendiren, 400-500 sanıklı şüphelinin olduğu bir dosyada tecrübeli hakimlerin yer alması gerekirken iki üyenin tecrübesi iki yıllık dahi değil, birisi de avukatlıktan gelen bir heyet başkanıyla karşı karşıyayız.

Bu davanın doğru yürüyemeyeceğini, zaten iddianameyi kabul eden heyetin elinden alınıp başka bir heyete vermesinin bu heyetin tarafsızlığıyla ilgili bir şüphe uyandırdığını dile getirecekti Ekrem İmamoğlu. Ama ne oldu? Reddi hakim talebi üzerine istediği söz dahi verilmedi. İşte hukuksuzluklardan kastımız bu. Bu sabah da ayrı bir meseleyle başladık. Dün yoklamayı almayan 'Tamam siz de kızıyorsunuz yoklama aldık' ciddiyetsizliğinde olan bir Heyet Başkanı bugün yoklamayı aklınca kapıda avukatlara aldırmaya çalışıyor. Yargıda sac ayakları vardır. Bunun birisi iddiadır, birisi savunmadır. Birisi de hakimliktir tabii ki. Ama siz burada bir tanesinin ayağını kırmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz size özel kapılardan geçeceksiniz, size özel alanlarda oturup istediğiniz zaman gelip duruşmayı başlatacaksınız, avukatlara daha kapıda 'Bir içeride ikinci kimlik tespitiyle içeriye alacağız. Başka türlü almayız' diye uygulama getireceksiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu tarafların eşitsizliği demektir ki bu yargıda kabul edilecek bir şey değildir. Bugün artık bir an önce bu hukuksuzlukların çözülüp bir an önce heyetin bir silkelenip kendine gelmesi lazım ve bu hukuksuzluğa bir son vermesi lazım, onu bekliyoruz."