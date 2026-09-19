Hükümet güçleri Marib'de Husi toplanma alanlarını vurdu, Cevf'te Rucum İHA düşürüldü

Yemen hükümet güçleri, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde Husilere ait toplanma alanları ve araçların vurulduğunu, kuzeydeki Cevf ilinde ise Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Yemen resmi televizyonunun haberinde, Yemen ordusuna ait savaş uçaklarının, Marib'in güneyindeki Ummu Riş Askeri Kampı ve Melaa Geçidi'nde Husilere ait toplanma alanlarını ve araçları hedef aldığı belirtildi.

Hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçlerinden yapılan açıklamada da 3. Tümen 4. Tugay birliklerinin Cevf cephesinde Husilere ait "Rucum" tipi bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken, İHA'nın düşürülmesinin ardından enkaz görüntüleri??????? paylaşıldı.