KANBERRA, 26 Kasım (Xinhua) -- Avustralya hükümetinin raporuna göre ülke, 2030 ve 2035 yıllarına yönelik sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini tutturamayabilir.

Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığı'nın perşembe günü yayımladığı 2026 yıllık iklim değişikliği raporuna göre, Avustralya'nın ulusal emisyonları, haziran ayına kadar geçen 12 aylık dönemde 6,2 milyon ton azaldı. Bu, yıllık bazda yüzde 1,3 düşüş anlamına geliyor.

Rapora göre, emisyonlarını 2005 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 43, 2035 yılına kadar ise yüzde 62-70 oranında azaltma taahhüdünde bulunan Avustralya'nın, bu hedefleri tutturması zor görünüyor.

Bir değişiklik olmaması halinde Avustralya'nın emisyonlarının 2030 yılında 2005 seviyelerinin yüzde 42, 2035 yılında ise yüzde 48 altında olacağı tahmin ediliyor.

Raporda haziran ayında sona eren yıllık dönemdeki ulusal emisyonların, 2005 seviyelerinin yüzde 25,3 altında olduğu belirtildi.

Federal hükümete bağlı İklim Değişikliği Kurumu'na göre, Avustralya'nın emisyon azaltım hedeflerini yakalayabilmesi için emisyonların yılda 25-30 milyon ton azalması gerekiyor.

Kurum Başkanı Matt Kean, "İklimdeki ısınma daha az olursa Avustralyalıları iklim değişikliğinin risklerinden, etkilerinden ve maliyetlerinden daha fazla koruyabiliriz" dedi.

İklim Değişikliği Kurumu'nun verilerine göre, yenilenebilir enerjinin Ulusal Elektrik Piyasası'nın üretim kapasitesindeki payı, 2020'de yüzde 24 iken an itibarıyla yüzde 44'e çıkmış durumda. Kurum, Avustralya'nın 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yüzde 82 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasını sağlayacak yeterli sayıda yenilenebilir enerji projesinin de onaylandığını açıkladı.