Tütün Ürünlerinde Yeni Yasaklar ve 2040'ta Tamamen Satış Yasağı

Hükümet, Avrupa Birliği hedefleriyle uyumlu olarak tütün ürünleriyle ilgili yeni yasaklar uygulamaya hazırlanıyor. AK Parti grubu ve Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yasa teklifi taslağına göre, açık veya kapalı alan ayrımı yapılmaksızın sigara içilmesine sadece belirlenmiş alanlarda izin verilecek. İbadethane, okullar, sağlık kurumları, çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi yerlerde sigara içilmeyecek, kamuya açık olmayan açık alanlarda da kullanım sınırlanacak.

Tütün ürünü tanımı genişletilerek geleneksel ürünlerin yanı sıra organik veya sentetik nikotin içeren ürünler, elektronik sigaralar ve nargileler de kapsama alınacak. Nakit parayla tütün ürünü satışı yasaklanacak ve tüm ürünler elektronik sistemle kaydedilecek. 18 yaşını doldurmamış kişiler tütün tüketim alanlarına giremeyecek, çocuklara satış yapanlar hapis cezasıyla karşılaşacak.

Hastaneler ve üniversitelerde sigara içilmeyecek, bu yerlerde en az 20 metre mesafede sigara içme alanları oluşturulacak. Yeme-içme işletmelerinde sigara içilen bölümler kaldırılacak, sadece sınırlı alanlarda içilmeyen bölümler kurulabilecek ve bu alanlara servis yapılmayacak. Plajlarda belirli mesafelerde sigara kabinleri izin verilecek, çocuk oyun alanları ve spor etkinliklerinde sigara yasak olacak.

Denetimler artık belediyeler yerine vali ve kaymakam gibi mülki amirlerce yapılacak, tütün denetim ekipleri kurulacak. Yasak ihlallerinde kişi ve işletmelere 5 bin liradan 10 milyon liraya kadar para cezaları ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar uygulanacak, tekrar eden ihlallerde işletmeler kademeli olarak kapatılacak. 1 Ocak 2040'tan sonra tütün ürünlerinin ithali, üretimi ve satışı tamamen yasaklanacak, ihlal edenlere ağır para cezaları kesilecek.