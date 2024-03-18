Hükümlü ve Tutuklulara Mesleki Eğitim Verilerek 4 Bin 381 Kişiye Belge Verildi

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Milli Eğitim Bakanlığınca hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla verilen eğitimlerle 4 bin 381 hükümlü ve tutuklu; kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 36 ilde 43 cezaevinde mesleki eğitim merkezi açıldı. Söz konusu merkezlerde 665 çırak öğrenci de eğitim görmeye devam ediyor.

Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okuryazarlık eğitimlerinden başlayıp ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi, bunun yanı sıra bir meslek öğrenmeleri ve öğrenilmiş mesleki becerilerinin belgelendirilmesi amaçlanıyor.

4 bin 381 hükümlü ve tutukluya kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi

İnfaz sisteminin amaçlarına yönelik mevzuatta yapılan güncellemeler ve işbirliği protokolleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri yaygınlaştırılarak etkinliği artırıldı.

Söz konusu eğitimlerde bugüne kadar 4 bin 381 hükümlü ve tutuklu; kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi sahibi oldu.

Öğrencilerin beceri eğitimi aldığı Adalet Bakanlığına bağlı iş yurdu atölyelerinde, gıda, unlu mamuller, tarım ve hayvancılık, et, süt ve süt ürünleri, mobilya, ev ve büro ürünleri, el sanatları, takı, seramik ürünleri, tekstil ve hazır giyim gibi alanlarda çeşitli ürünler üretiliyor.

İnfaz sisteminin temel felsefesi doğrultusunda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ceza sürelerinin bitiminde topluma uyumlarını kolaylaştırmak, bu amaçla iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamak ve yeniden suç işlemelerini önlemek amacıyla eğitim imkanlarından yararlanmaları sağlanıyor.