Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
