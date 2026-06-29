Hükümlüler Belediyede Görev Alıyor - Son Dakika
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Hükümlüler Belediyede Görev Alıyor

29.06.2026 11:45
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Osmaniye'de hükümlüler, belediye hizmetlerinde çalışarak tasarruf sağlıyor ve sosyal uyum kazanıyor.

Osmaniye'de Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin belediye hizmetlerinde görevlendirilmesiyle hem kamu kaynaklarından tasarruf sağlanıyor hem de tahliye sonrası sosyal hayata uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

AA muhabirinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından edindiği bilgilere göre, Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlüler, Osmaniye Belediyesi bünyesindeki çeşitli hizmet alanlarında görev yapıyor.

Uygulamayla hükümlülerin çalışma disiplini kazanması, sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi, meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi ve tahliye sonrası sosyal hayata uyumlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Uygulama sayesinde, belediyenin iş gücü ihtiyacının karşılanmasına destek olunarak kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunuluyor.

Bu kapsamda park ve bahçe düzenleme işlerinde 23, su ve kanalizasyon hizmetlerinde 14, kademe, tamir, bakım ve onarım işlerinde 11, ilaçlama çalışmalarında 4, cenaze hizmetlerinde 14, su arıza biriminde 8, mezarlık temizlik ve düzenleme işlerinde 9, hayvan barınağında 6 ve polisevinde 11 olmak üzere toplam 100 hükümlü görev alıyor.

Hükümlülerin belediye hizmetlerinde görevlendirilmesiyle aylık 4 milyon 460 bin lira tasarruf sağlanıyor. Polisevinde yürütülen çalışmayla da aylık 300 bin lira kamu kaynağı tasarrufu gerçekleştiriliyor.

Ugulama kapsamında, haftada 45 saat çalışma süresi olan hükümlülere haftada 1 gün izin kullandırılıyor, aylık 7 bin 425 lira ücret ödeniyor. Ayrıca hükümlüler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor.

Kaynak: AA

Osmaniye, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümlüler Belediyede Görev Alıyor - Son Dakika

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