Hükümlülere Mesleki Eğitim Protokolü - Son Dakika
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Hükümlülere Mesleki Eğitim Protokolü

07.07.2025 13:01
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Adalet Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, hükümlülere hijyen ve mesleki eğitim verecek protokol imzaladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, hükümlü ve tutuklulara hijyen ve gıda güvenliği konusunda eğitimler verileceğini, tarım, hayvancılık, el sanatları ve iş makineleri operatörlüğü gibi alanlarda mesleki kurslar düzenleneceğini bildirdi.

Bakan Tunç, Orman Genel Müdürlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yla birlikte bakanlıklar arasındaki "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İşbirliği Protokolü"ne imza attı.

İmza töreninde yaptığı konuşmada ceza adaletinin nihai amacının toplumu suçtan korumak olduğunu anımsatan Tunç, ceza adaletinin; soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarından oluştuğunu dile getirdi.

İnfaz aşamasında topluma kazandırılmayan, meslek edindirilmeyen suçluların, tahliyelerinden sonra yeniden suç işleyip cezaevine girme durumlarının bulunduğuna işaret eden Tunç, "İnfaz aşamasında suçlunun ıslahı ve topluma kazandırılması önemli." ifadesini kullandı.

İş Yurtları Müdürlüğünün, suçlunun ıslahı ve cezaevlerindeki meslek edindirmeyle ilgili çalışmalarını daha ileriye taşımak istediklerini belirten Tunç, bu çalışmaların bir kısmının da Tarım ve Orman Bakanlığının alanına girdiğini söyledi.

Kasten orman yakana 10 yıl hapis cezası

Adalet Bakanı Tunç, son dönemde çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarına dikkati çekerek, orman yangınları çıkaranlara ilişkin caydırıcılığı arttırma adına cezalarda geçen yasama döneminde artışlar sağlandığını hatırlattı.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilmesinin öngörüldüğünü aktaran Tunç, "Kasten orman yangınına sebebiyet vermişse 10 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Terör amacıyla bunu gerçekleştirmişse müebbet hapis cezası söz konusu. Tabii ormanlar yandıktan sonra kişilerin tutuklanması, cezalandırılması yüreğimizi hafifletmiyor. O nedenle orman yangınlarının baştan önlenmesi, vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığı ve orman teşkilatımızın kahramanca mücadelesiyle bu zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz." dedi.

Hükümlü ve tutuklulara eğitimler verilecek

Adalet Bakanı Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalayacakları protokolde İşyurdu Müdürlüklerine ait tesis ve arazilerin etrafının ağaçlandırılmasının da yer aldığını vurguladı.

Adalet Bakanlığı olarak daha önce 620 "Adalet Ormanı" oluşturduklarını belirten Tunç, 2 milyon 829 bin ağaç diktiklerini, 3 milyon 900 bini aşkın da ağacın bakımını yaptıklarını anımsattı.

Bakanlık olarak yaptıkları ağaçlandırma çalışmalarına cezaevlerindeki yükümlü ve hükümlülerin de katıldığını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Tüm bu ağaçlandırma çalışmalarımıza 400 bin civarında yükümlü katılmış oldu. Denetimli serbestlik adında yapılan uygulama çerçevesinde ormanların bakımında çalışıyor bu hükümlüler. Birazdan imzalayacağımız protokolle ağaçlandırma çalışmalarının yanında iş yurtlarında gıda, tarım, hayvancılık ve el sanatları alanlarında çalışan personelle hükümlü ve tutuklulara hijyen ve gıda güvenliği konusunda eğitimler verilecek. Tarım, hayvancılık, el sanatları ve iş makineleri operatörlüğü gibi alanlarda mesleki kurslar düzenlenecek. Bitkisel ve hayvansal üretim süreçleriyle ıslah çalışmaları geliştirilecek. Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu konularında ortak çalışmalar yürütülecek. Her iki kurumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin karşılıklı olarak temini sağlanacak. Tüm bu hedefler hem ceza infaz sistemimizin onarıcı yaklaşımını güçlendirecek hem de ülkemizin üretim ve istihdam politikalarına katkı sunacak."

Cezaevlerinde 70 bin kişinin eğitim gördüğünü belirten Tunç, "Cezaevlerini bir ıslah kurumu, bir üretim merkezi, bir eğitim merkezi haline dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tunç ve Yumaklı, İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi Konusunda İşbirliği Protokolü'ne imza attı.

Kaynak: AA

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