Hükümlülerin Topluma Kazandırılması Protokolü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Vezirköprü Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, hükümlülerin topluma uyum süreçlerinin desteklenmesi, üretken bireyler olarak yeniden kazandırılması ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında belediye tarafından yürütülecek çalışmalarla bireysel rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlanması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projeyle sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Gül, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağlandığını ifade etti.

Projeye katkı sunan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ve Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş'e teşekkür edildi.