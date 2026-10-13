Huleyfi Varşova'da Gazze ateşkesi ve ABD-İran için diplomasi istedi - Son Dakika
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Huleyfi Varşova'da Gazze ateşkesi ve ABD-İran için diplomasi istedi

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Katar Devlet Bakanı Huleyfi, Varşova Güvenlik Forumu'nda Gazze'de ateşkesin pekiştirilmesi ve ABD-İran geriliminde diplomasi çağrısı yaptı. Huleyfi, İsrail'in adımlarının ateşkesi zorlaştırdığını, ABD-İran iletişim kanallarının açık tutulmasını istedi.

Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi, Gazze'de ateşkesin pekiştirilmesi ve üzerinde uzlaşılan taahhütlerin uygulanması gerektiğini belirterek, ABD- İran geriliminde ise diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Huleyfi, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 13. Varşova Güvenlik Forumu (WSF 2026) kapsamındaki " Orta Doğu'da Barışı Müzakere Etmek: Diplomasinin Ön Cephelerinden Dersler" başlıklı panelde konuştu.

Bölgesel gelişmeler, arabuluculuk çabaları ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Avrupa arasındaki işbirliği imkanlarının ele alındığı panelde Huleyfi, Katar'ın anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için diyalog ve arabuluculuğa bağlılığını yineledi.

ABD ve İran arasındaki iletişim kanalları açık tutulmalı

ABD ve İran arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasının gerilimi azaltmaya, görüş ayrılıklarını gidermeye ve kalıcı çözümlere ulaşılması için gerekli koşulları oluşturmaya katkı sağladığını ifade eden Huleyfi, arabuluculuk çabalarına siyasi destek verilmesinin önemine dikkati çekti.

Tarafların anlaşmaları uygulama taahhüdüne bağlı kalması ve barışın desteklenmesinde uluslararası sorumluluğun paylaşılması gerektiğinin altını çizen Huleyfi, bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Huleyfi, karşılıklı ve eş zamanlı adımlarla güven inşa edilmesinin gerilimin azaltılmasına ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasına hizmet edeceğini, bu adımların bölgenin genel güvenlik ve istikrarına da doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

İsrail'in adımları ateşkesin pekiştirilmesini zorlaştırıyor

Gazze'deki duruma da değinen Huleyfi, ateşkesin pekiştirilmesi, üzerinde uzlaşılan taahhütlerin eksiksiz uygulanması, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması ile toparlanma ve yeniden imar çalışmalarının desteklenmesi çağrısında bulundu.

Kalıcı barışın Filistin halkının beklentilerini karşılayan inandırıcı bir siyasi perspektif gerektirdiğini belirten Huleyfi, İsrail'in attığı adımların ise Gazze'de ateşkesin pekiştirilmesini zorlaştırdığının altını çizdi.

Huleyfi, yeniden imarın uluslararası bir sorumluluk olduğunu belirterek, bu süreçte çabaların koordine edilmesi ve desteğin seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 13. Varşova Güvenlik Forumu (WSF 2026), Avrupa'nın değişen güvenlik politikaları ve bölgesel tehditlere karşı ortak stratejilerin ele alındığı oturumlarla devam ediyor.

Kaynak: AA
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