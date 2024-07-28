Hülya Polat, Düzce Hemşinliler Festivali'nde şarkılarını seslendirdi - Son Dakika
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Hülya Polat, Düzce Hemşinliler Festivali'nde şarkılarını seslendirdi

Karadenizli sanatçı Hülya Polat, Gölyaka ilçesinde düzenlenen Düzce Hemşinliler Festivali'nde sevilen şarkılarını seslendirdi. Festivalde oyuncu Nurullah Çelebi skeçleriyle katılımcıları güldürdü. Polat'a, vatandaşlar da horon oynayarak eşlik etti.

28.07.2024 22:03
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Karadenizli sanatçı Hülya Polat, Gölyaka ilçesinde düzenlenen Düzce Hemşinliler Festivali'nde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Düzce Hemşinliler Derneğince Kültür Park'ta bu yıl ilki düzenlenen festival, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğlenceli yarışmaların ve hediye çekilişlerinin yapıldığı festivalde, oyuncu Nurullah Çelebi skeçleriyle katılımcıları güldürdü.

Festivalde Emel Günoğlu'nun yanı sıra Karadenizli sanatçı Hülya Polat da konser verdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Polat'a, vatandaşlar da horon oynayarak eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hülya Polat, Düzce Hemşinliler Festivali'nde şarkılarını seslendirdi - Son Dakika

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