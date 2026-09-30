Humboldt ödüllü Prof. Dr. Sedat Gümüş, Oltu'da annesi adına Kur'an kursu açtı - Son Dakika
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Humboldt ödüllü Prof. Dr. Sedat Gümüş, Oltu'da annesi adına Kur'an kursu açtı

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Humboldt ödüllü Prof. Dr. Sedat Gümüş, Oltu\'da annesi adına Kur\'an kursu açtı
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Hong Kong'da görev yapan Oltulu Prof. Dr. Sedat Gümüş, Almanya Humboldt Vakfı'ndan aldığı ödülün bir kısmıyla Oltu'da annesi Türkan Gümüş adına 4-6 yaş Kur'an kursu yaptırdı. Karabekir Mahallesi'nde törenle açılan kursun 3 sınıfında 37 öğrenci tam gün eğitim görecek.

HONG Kong'da yaşayan Oltulu bilim insanı Prof. Dr. Sedat Gümüş, akademik başarısı nedeniyle Almanya'dan aldığı para ödülüyle, memleketinde vefat eden annesi Türkan Gümüş'ün adına Kur'an kursu yaptırdı. Karabekir Cami'nin altında hazırlanan Türkan Gümüş 4-6 Yaş Kur'an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

The Education University of Hong Kong'da görev yapan Erzurum Oltulu Prof. Dr. Sedat Gümüş, Almanya Humboldt Vakfı tarafından 'Friedrich Wilhelm Bessel Araştırma Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü alan Prof. Dr. Sedat Gümüş, ödülünün bir kısmıyla Erzurum'un Oltu ilçesinde 4-6 yaş çocuk grubu için Kur'an kursu yaptırdı. Gümüş, kurs binasına bir süre önce vefat eden annesi Türkan Gümüş'ün adını verdi.

TÖRENLE AÇILDI

Oltu merkez Karabekir Mahallesi'nde yaptırılan Türkan Gümüş Kur'an Kursu binası törenle açıldı. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende kurs binası yapımıyla ilgili bilgi verildi.

Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi'nin duasının ardından kurs binasının kurdelesi kesilerek açıldı. Kaymakam Mustafa Çelik, kursun ilk öğrencileri olan miniklere boyama kitapları hediye etti.

Oltu Müftüsü Veysel Çelebi, 3 sınıftan oluşan Kur'an kursunda 37 öğrencinin tam gün eğitim göreceğini söyledi.

AK Parti Oltu İlçe Başkanı B. Oğuz Yavuz, Prof. Dr. Sedat Gümüş'ün akademik bir başarı sebebiyle aldığı ödülünü Oltu'da 4-6 yaş Kur'an kursu yapımı için hediye ettiğini belirtti.

Kaynak: DHA
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