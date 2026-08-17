Hunan'da Asırlık Acı Biber Salçası
Loudi kentindeki Yongfeng bölgesi, coğrafi işaretli acı biber salçası ile tanınıyor.
SHUANGFENG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletine bağlı Loudi kentinin Yongfeng alt bölgesi, acı biber salçası üretimiyle öne çıkıyor. Asırlık geleneklerle üretilen acı biber salçası, ülkenin koruma altındaki coğrafi işaretli ürünlerinden biri.
Kaynak: Xinhua
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