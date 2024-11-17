Hünerli Eller Dayanışma Merkezi 18 Kasım\'da Açılıyor

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de kapılarını vatandaşlara açıyor. Açılış öncesi merkeze giderek son hazırlıkları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Hünerli Eller Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. Açılışı 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de yapılacak merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen Yakup Odabaşı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Merkezin ilçeye değer katacağını belirten Odabaşı, hem ilçenin yöresel değerlerini yansıtan hem de tamamen doğal ürünlerin bulunduğu merkezin oldukça önemli odluğunu vurguladı.

"İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak"

Ziyaretçilerin merkezdeki el emeği lezzetleri satın alabileceğini, dileyenlerin ise merkez içinde yer alan yeme alanında bu lezzetleri deneyimleyebileceğini belirten Odabaşı, "Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, doğal ve sağlıklı ürünleriyle ilçemizin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak. Gölbaşı'na özgü ürünlerin yanı sıra çok sayıda el emeği lezzeti halkımızla buluşturacağız. Ayrıca merkezimiz özel organizasyon ve etkinlikler için de sipariş desteği sağlayacak" dedi.

Açılışa davet

Yakup Odabaşı, vatandaşları açılışa davet ederek "18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Bu merkez, hem doğal ve lezzetli ürünleriyle hem de Gölbaşı'mızın üretim potansiyelini ortaya koymasıyla hepimizin gurur kaynağı olacak" diye konuştu.

Ev yapımı tarhana, erişte çeşitleri (sade, domatesli, ıspanaklı), mantı, menemen, çeşitli soslar, közlenmiş sebzeler, turşular, reçeller, salçalar, börek, gözleme ve tatlı-tuzlu kurabiyeler gibi pek çok ürün Hünerli Eller Dayanışma Merkezi'nde vatandaşlarla buluşacak.