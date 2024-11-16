Hünerli Eller Dayanışma Merkezi Açılıyor - Son Dakika
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Hünerli Eller Dayanışma Merkezi Açılıyor

Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de açılacak. Merkezde, doğal kışlık ürünler ve çeşitli lezzetler vatandaşlara sunulacak.

16.11.2024 16:51
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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de açılıyor. Merkezde, doğal üretilen kışlık ürünler, hamur işi çeşitleri, tatlı çeşitleri, köfteler, salata ve dolma çeşitleri gibi onlarca ürün vatandaşlara sunulacak.

Gölbaşı Belediyesi'nin desteğiyle kurulan ve tamamen doğal ürünlerin yer aldığı Hünerli Eller Dayanışma Merkezi, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Merkezde bölgeye özgü ürünlerin yanı sıra pek çok lezzet tüketiciyle buluşacak. Ziyaretçiler bu el emeği lezzetleri merkezden satın alabileceği gibi merkezin içinde yer alan yeme alanında da deneyimleyebilecek.

Merkezde, ev yapımı tarhana, erişte, mantı, menemen, çeşitli soslar, közlenmiş sebzeler, farklı turşu çeşitleri, reçeller, acılı ve acısız biber-domates salçaları, börek, gözleme, tatlı-tuzlu kurabiye çeşitleri gibi pek çok ürün vatandaşa sunulacak. Özel organizasyonlar, düğünler ve toplu etkinlikler için önceden verilen siparişlerde de destek sağlanarak, börek ve baklava gibi ürünler hazırlanacak.

"Tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu merkez, Gölbaşı'nın değerlerini ve üretim potansiyelini de ortaya koyuyor. Tüm vatandaşlarımızı bu emek dolu merkezimizi görmeye ve lezzetlerini tatmaya, açılışımıza davet ediyoruz" dedi.

Hünerli Eller Dayanışma Merkezi'nin açılışı, 18 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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