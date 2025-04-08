Hünkar Apartmanı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika
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Hünkar Apartmanı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Hünkar Apartmanı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hünkar Apartmanı davasının üçüncü duruşmasında, sanık statik proje müellifi Ahmet Özdemir, binanın yıkılma nedenini depremin ivmesine bağladı. Mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

08.04.2025 21:56  Güncelleme: 23:09
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 84 kişinin yaşamını yitirdiği Hünkar Apartmanı davasının üçüncü duruşması görüldü. Başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık statik proje müellifi Ahmet Özdemir, binanın yıkılma nedenini depremin ivmesine bağlayarak, "Allah'tan gelen bu felaket nedeniyle suçlu sayılıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, ara kararında dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hünkar Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 84 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında müteahhitler İbrahim İlhan ve Ferhat İlhan, statik proje müellifi Ahmet Özdemir ve statik fenni mesulü Nevzat Bahşi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık statik proje müellifi Ahmet Özdemir, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, başka dosyadan tutuklu sanık müteahhit Ferhat İlhan, tutuksuz sanık statik fenni mesulü Nevzat Bahşi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık müteahhit İbrahim İlhan ise duruşmaya katılmadı.

"Allah'tan gelen bu felaket..."

Duruşmada sanıklara söz verildi. Statik proje müellifi Ahmet Özdemir, savunmasında "Hünkar Apartmanı'nın projesi 1995 yönetmeliğine göre hazırlanmış ve belediye tarafından onaylanmıştır. Anayasa Mahkemesi kararına göre, bu tür projelerde müellifin sorumluluğu yoktur" ifadelerini kullandı. Binanın yıkılma sebebini depremin ivmesine bağlayan Özdemir, "Allah'tan gelen bu felaket nedeniyle suçlu sayılıyorum" dedi.

Müteahhit Ferhat İlhan ve statik fenni mesulü Nevzat Bahşi ise dosyadaki bilirkişi raporunun güncel mevzuata göre hazırlandığını belirterek  üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Sanıklar, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

"6 Şubat'tan bu yana adalet arıyoruz"

Depremde yakınlarını kaybeden müştekiler, 6 Şubat'tan bu yana adalet aradıklarını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Mahkeme heyeti, ara kararında dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 16 Ekim'de görülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hünkar Apartmanı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti - Son Dakika

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