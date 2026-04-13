Hürmüz Boğazı için Barış Konferansı

Fransa ve İngiltere hükümetlerinin, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle enerji akışının sekteye uğradığı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi için oluşturulacak "çok taraflı barışçıl misyona" destek verecek ülkelerin katılımıyla konferans düzenleyeceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın diplomasi yoluyla sağlam, kalıcı ve hızlı çözümü için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini belirtti.

Macron, İran'ın nükleer ve balistik füze faaliyetleri, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri dahil önemli konuların kalıcı çözümlerle ele alınması, Hürmüz Boğazı'nda özgür ve engelsiz seyrüseferin mümkün olan en kısa sürede sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyulması çağrısı yaptı.

Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak Macron, "Gelecek günlerde İngiltere ile boğazda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan barışçıl çok uluslu bir misyona katkıda bulunmaya hazır ülkeleri bir araya getirecek bir konferans düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Macron, "savaşan taraflardan ayrı ve tamamen savunma amaçlı olan bu misyonun sahadaki durum elverdiği andan itibaren harekete geçeceğini" kaydetti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden taraflar bir sonuca varamadan ayrılmış, taraflar anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağı açıklanmıştı.