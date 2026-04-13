Hürmüz Boğazı için Barış Konferansı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ve İngiltere, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü için barış konferansı düzenleyecek.

Fransa ve İngiltere hükümetlerinin, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle enerji akışının sekteye uğradığı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi için oluşturulacak "çok taraflı barışçıl misyona" destek verecek ülkelerin katılımıyla konferans düzenleyeceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmanın diplomasi yoluyla sağlam, kalıcı ve hızlı çözümü için hiçbir çabadan kaçınılmaması gerektiğini belirtti.

Macron, İran'ın nükleer ve balistik füze faaliyetleri, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemleri dahil önemli konuların kalıcı çözümlerle ele alınması, Hürmüz Boğazı'nda özgür ve engelsiz seyrüseferin mümkün olan en kısa sürede sağlanması ve Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyulması çağrısı yaptı.

Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak Macron, "Gelecek günlerde İngiltere ile boğazda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamayı amaçlayan barışçıl çok uluslu bir misyona katkıda bulunmaya hazır ülkeleri bir araya getirecek bir konferans düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Macron, "savaşan taraflardan ayrı ve tamamen savunma amaçlı olan bu misyonun sahadaki durum elverdiği andan itibaren harekete geçeceğini" kaydetti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden taraflar bir sonuca varamadan ayrılmış, taraflar anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Fransa, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:42:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.