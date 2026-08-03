Hürmüz Boğazı İçin Diplomasi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasına yönelik yürütülen çalışmaları ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda son iki günde yaşanan gelişmeler ile bunların deniz trafiği ve bölgesel istikrar üzerindeki olası etkileri ele alındı.

İki bakan ayrıca Irak'ı hedef alan son askeri saldırıları da değerlendirdi.

Taraflar, gerilimi artırabilecek adımlardan kaçınılması, koordinasyonun sürdürülmesi ve tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, anlaşmazlıkların çözümünde en uygun yolun diyalog ve diplomasi olduğunu belirterek, bu sürece yeniden dönülmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Irak'ın bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Hüseyin, bölgesel güvenliğin ve küresel ekonomik istikrarın korunması için Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasını sağlayacak bir uzlaşıya varılması temennisinde bulundu.

Hüseyin ayrıca, taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin, gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların desteklenmesinin ve ABD-İran arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise mevcut duruma ilişkin son gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve deniz ulaşımının kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlayacak mutabakata varılması amacıyla yürütülen temaslar hakkında bilgi verdi.