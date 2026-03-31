Hürmüz Boğazı Krizi Küresel Tedarik Zincirini Etkiliyor

31.03.2026 16:24
BM WFP Direktörü, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle tedarik zincirinde büyük aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Tedarik Zinciri Direktörü Corinne Fleischer, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin, Kovid-19 dönemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana en önemli tedarik zinciri aksaklığına neden olduğunu belirtti.

Fleischer, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin Kovid-19 dönemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana en önemli tedarik zinciri aksaklığına neden olduğunu söyleyen Fleischer, Orta Doğu'daki çatışmaların, WFP'nin 70 bin ton gıdasını etkilediğini dile getirdi.

Fleischer, Hürmüz Boğazı ile bağlantılı daha geniş aksaklıklar nedeniyle sevkiyatların geciktiğini veya ürünlerin limanlarda takılı kaldığını belirterek, "Bu durum, gemilerin limanlarda sıkışıp kalmasına, limanlara yanaşamamasına, limanlardan ayrılamamasına ve konteynerlerin boşaltılamamasına yol açan, küresel tedarik zincirinde büyük bir aksamaya neden olan bir etkiye sahip." dedi.

Bu durumun etkisinin Orta Doğu'nun ötesine uzandığı konusunda uyarıda da bulunan Fleischer, gemilerin Afrika'yı dolaşarak yeniden yönlendirmenin yaklaşık 25 ila 30 gün nakliye süresi eklediğine ve maliyetleri yüzde 15 ila 25 artırdığına dikkati çekti.

Fleischer, WFP'nin öncelikli kargo erişimi aradığını ve ek ücretlerden muafiyetler için müzakerede bulunduğunu kaydederek, "Şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon dolarlık maliyet tasarrufu sağladık." diye konuştu.

Artan insani ihtiyaçlar konusunda da uyarıda bulunan Fleischer, "Tahminlerimize göre, hazirana kadar 45 milyon daha fazla insan şiddetli açlık çekecek." ifadesini kullandı.

Fleischer, artan ihtiyaçlar, yüksek maliyetler ve mevcut düşük insani yardım operasyonları finansmanıyla insanlara ulaşma konusunda sorunlar yaşanacağı değerlendirmesinde bulundu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
