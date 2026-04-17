Hürmüz Boğazı'na Ticaret Açıklaması

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin, "Bütün kilit kararlar Devrim Rehberi'nin stratejileri doğrultusunda ve onayı ile alınmalı." dedi.

Zakani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bütün kilit kararlar Devrim Rehberi'nin stratejileri doğrultusunda ve onayı ile alınmalı." diyen Zakani, " (İran Dışişleri Bakanı Abbas) Erakçi'nin X paylaşımından sonra Trump'ın küstahça açıklamalarına şahit olduk. Eğer Trump'ın söyledikleri gerçeği yansıtmıyorsa buna yüksek sesle ve hızlı şekilde cevap verin. Allah korusun eğer doğru ise düşmanın sahada kazanamadığını hediye etmemeliyiz." uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, X paylaşımında, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, "Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır ancak İran'la yürüttüğümüz süreç, yüzde 100 tamamlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukası olduğu gibi devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.