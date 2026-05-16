Hürmüz Boğazı'nda ABD Helikopteri Devriyesi
Hürmüz Boğazı'nda ABD Helikopteri Devriyesi

16.05.2026 17:32
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda helikopterle devriye turlarına devam ediyor.

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), abluka altında tuttuğu Hürmüz Boğazı'nda helikopterle devriye turlarına devam ettiğini duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda belirsizliğin hakim olduğu Hürmüz Boğazı'ndaki son durum hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Boğaz'da devriye gezen ABD helikopterinden çekilmiş fotoğraf görseline yer verilen CENTCOM'un paylaşımında, "ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını uyguladığı sırada, bir ABD ordusu helikopteri, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgesel sular üzerinde uçuş yaparken ticari gemileri gözetliyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 16 Mayıs itibarıyla "kurallara uyumun sağlanması amacıyla" 78 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve 4 geminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

CENTCOM'un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin gezisinden dönüşünün sonrasında yapılırken, belirsizliğin hakim olduğu bölgede, Amerikan ordusunun abluka konusundaki tutumunu gösterdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

