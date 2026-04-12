Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran Gerilimi: SİHA Müdahalesiyle ABD Gemileri Geri Döndü

ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık geçici ateşkesin gölgesinde, Hürmüz Boğazı'nda sinirler gerildi. Amerikan medyasının ABD savaş gemilerinin boğazdan başarıyla geçtiği yönündeki haberi, bölgesel istihbarat yetkilileri ve uluslararası ajanslar tarafından yalanlandı. Bloomberg raporuna göre, boğazda tehlikeli bir it dalaşı ve geri çekilme yaşandı.

Bölgesel bir istihbarat yetkilisi, Cumartesi günü ABD Donanması'na ait iki Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya çalıştığını, ancak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun sert tepkisiyle karşılaştığını aktardı. İran güçleri, Amerikan gemilerine yönelik tehditlerde bulundu ve gemilerin rotası üzerine Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) fırlatarak doğrudan müdahale etti. Bu sıcak temasın ardından iki ABD savaş gemisi, boğazı geçmekten vazgeçerek geri döndü.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da olayı doğruladı, İranlı yetkililerin ABD tarafına gemilerin hedef alınacağı uyarısında bulunduğunu ve bunun üzerine ABD gemilerinin geri döndüğünü bildirdi. Bu askeri hareketlilik, ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'da barış müzakereleri yaptığı kritik bir anda gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise resmi bir açıklamayla, USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran tarafından döşenen deniz mayınlarını temizlemeye yönelik bir misyonun parçası olarak Basra Körfezi'nde faaliyet gösterdiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de benzer bir açıklama yaparak gemilerin mayın temizleme görevinde olduğunu vurguladı.