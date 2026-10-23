Hürmüz Boğazı'nda iki süper tanker mayına çarparak patladı, personel gemileri terk etti - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda iki süper tanker mayına çarparak patladı, personel gemileri terk etti

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Hürmüz Boğazı\'nda iki süper tanker mayına çarparak patladı, personel gemileri terk etti
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde izin verilmeyen rotadan geçen iki süper tankerin deniz mayınına çarparak patladığını duyurdu. 4 milyon 500 bin varilden fazla kapasiteli tankerlerin motor kısmı hasar gördü, personel gemileri terk etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "iki süper tankerin" deniz mayınına çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, toplamda 4 milyon 500 bin varilden fazla petrol taşıma kapasitesine sahip iki süper petrol tankerinin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

PERSONEL GEMİLERİ TERK ETTİ

Tankerlerin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izin verilmeyen" rotadan geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı ve patlama meydana geldiği ifade edilirken, gemi personelinin patlamanın ardından gemileri terk ettiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, patlama sonrası gemilerin motor kısmında büyük hasar meydana geldiği ve gemilerin hareket edemediği vurgulanırken, mayına çarpan gemilerin görüntüleri de devlet televizyonunda yayımlandı.

BOĞAZ TEMMUZDAN BERİ KAPALI

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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