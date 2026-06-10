Hürmüz Boğazı'nda Patlama Sesi - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Patlama Sesi

10.06.2026 11:20
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İran'ın Keşm Adası'nda patlama sesi duyulurken, patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bulunan adada patlama sesi duyuldu.

Patlamanın nedeni belirtilmezken söz konusu patlamanın Keşm Adası'ndan uzak bir noktada Hürmüz Boğazı'nda bir yerde meydana geldiği değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilmişti. ABD, helikopterin düşürülmesini gerekçe göstererek gece saatlerinde İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarını hedef almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Patlama Sesi - Son Dakika

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