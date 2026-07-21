Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerinde Patlama - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerinde Patlama

21.07.2026 07:12
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İran basını, Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankerinde patlama yaşandığını duyurdu. ABD suçlanıyor.

İran basınında, Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi.

İran Devrim Muhafızlarından konuya ilişkin yapılan açıklama, İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nda yer aldı.

Buna göre, ABD'nin "zorlamasıyla" Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli ve güvensiz güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği ve tek bir damla petrol ve gazın bile buradan güvenle geçemeyeceği belirtildi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya dün, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerlerinde Patlama - Son Dakika

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