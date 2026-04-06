Hürmüz Boğazı'nda Tansiyon Zirvede: 8 Nisan Süreci ve Küresel Etkileri

06.04.2026 19:19
ABD Başkanı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılması için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzatarak 'çok sert' önlemler alacağını duyurdu. Jeoekonomik baskı stratejisi ve Türkiye'nin rolü üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine boğazı ticari gemilere açması için tanıdığı süre 8 Nisan'a kadar uzatıldı. Bu süreye kadar anlaşma sağlanmazsa Trump 'çok sert' önlemler alacağını duyurdu. Doç. Dr. Hasan Bardakçı, 8 Nisan sürecini klasik bir savaş ilanı olarak değil, kontrollü gerilim üzerinden yürüyen jeoekonomik bir baskı stratejisi olarak yorumluyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin üçte birinin geçtiği kritik bir nokta olduğundan, kriz küresel arz zincirlerini hedef alıyor.

Bardakçı, 8 Nisan'da doğrudan savaş beklenmediğini, ancak enerji fiyatlarında sıçramalar, sigorta maliyetlerinde artış ve taşımacılık sürelerinin uzaması gibi etkilerin olacağını belirtiyor. Türkiye için ise klasik tarafsızlık yerine aktif dengeleyici aktör rolü öneriyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmesi, alternatif lojistik koridorları öne çıkarması ve diplomatik arabuluculuk yapması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, Trump'ın 'Elhamdülillah' ifadesini kültürel mesaj ve algı yönetimi olarak değerlendiriyor.

Stratejik akıl olarak adlandırılan çok katmanlı karar mekanizmasının asıl hedefinin doğrudan savaş değil, enerji arzını kontrol altına almak, Çin ve Asya ekonomilerinin maliyetlerini artırmak ve küresel ticaret yollarını yeniden dizayn etmek olduğunu açıklıyor. Bu süreçte enerji koridorları ve lojistik hatların belirleyici hale geldiğini, Türkiye'nin doğru yönetimle krizi fırsata çevirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Serdal Adalı’nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler Serdal Adalı'nın hedefinde o isimler var: Biraz şerefleri varsa yarın sabah bırakıp giderler
Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti
Domenico Tedesco’dan Marco Asensio açıklaması Domenico Tedesco'dan Marco Asensio açıklaması

Trump: İran bir gecede yok edilebilir, o gece yarın olabilir
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Fatih'te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Advertisement
