Hürmüz Boğazı'nda Tansiyon Zirvede: 8 Nisan Süreci ve Küresel Etkileri

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon zirvede, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimine boğazı ticari gemilere açması için tanıdığı süre 8 Nisan'a kadar uzatıldı. Bu süreye kadar anlaşma sağlanmazsa Trump 'çok sert' önlemler alacağını duyurdu. Doç. Dr. Hasan Bardakçı, 8 Nisan sürecini klasik bir savaş ilanı olarak değil, kontrollü gerilim üzerinden yürüyen jeoekonomik bir baskı stratejisi olarak yorumluyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin üçte birinin geçtiği kritik bir nokta olduğundan, kriz küresel arz zincirlerini hedef alıyor.

Bardakçı, 8 Nisan'da doğrudan savaş beklenmediğini, ancak enerji fiyatlarında sıçramalar, sigorta maliyetlerinde artış ve taşımacılık sürelerinin uzaması gibi etkilerin olacağını belirtiyor. Türkiye için ise klasik tarafsızlık yerine aktif dengeleyici aktör rolü öneriyor. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmesi, alternatif lojistik koridorları öne çıkarması ve diplomatik arabuluculuk yapması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, Trump'ın 'Elhamdülillah' ifadesini kültürel mesaj ve algı yönetimi olarak değerlendiriyor.

Stratejik akıl olarak adlandırılan çok katmanlı karar mekanizmasının asıl hedefinin doğrudan savaş değil, enerji arzını kontrol altına almak, Çin ve Asya ekonomilerinin maliyetlerini artırmak ve küresel ticaret yollarını yeniden dizayn etmek olduğunu açıklıyor. Bu süreçte enerji koridorları ve lojistik hatların belirleyici hale geldiğini, Türkiye'nin doğru yönetimle krizi fırsata çevirebileceğini ifade ediyor.