Hürmüz Boğazı\'nda Ticaret Artışı

WASHINGTON, 21 Haziran (Xinhua) -- ABD, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve boğazı kullanan ticari gemi trafiğinde artış yaşandığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada boğazdan güvenli geçişin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, cumartesi günü 55 ticari geminin geçiş yaptığı, bu gemilerin büyük miktarda yük ile 17 milyon varilden fazla petrolü küresel pazarlara ulaştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, "ABD güçleri, İran ile yapılan anlaşmanın tüm maddelerine uyulmasını ve anlaşmanın tam anlamıyla yürürlükte kalmasını sağlamak için bölgedeki varlığını koruyarak teyakkuz halini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance cumartesi günü Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmayı sürdürdüğüne dair herhangi bir kanıt görmediklerini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in bildirdiğine göre, ülkenin ana askeri komuta merkezi olan Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni imzalanan barış mutabakatını ihlal etmesini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurmuştu.