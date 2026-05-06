Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Sınırlı

06.05.2026 11:52
ABD'nin operasyonunu durdurmasıyla Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde hareketlilik azaldı.

ABD'nin bu sabah Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" operasyonlarını durdurduğunu duyurmasının ardından, bölgedeki deniz trafiğinde sınırlı hareketlilik gözlemlendi. Gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre, boğaz çevresindeki hareketlilik düşük seviyede kalırken, savaşın başlamasından bu yana bazı gemilerin takip cihazlarını kapatması ve GPS sinyallerindeki karışıklık nedeniyle bölgedeki hareketlerin doğrulanmasının zorlaştığı belirtildi.

ABD'nin bu sabah Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" operasyonlarını durdurduğunu duyurmasının ardından, bölgedeki deniz trafiğinde sınırlı hareketlilik gözlemlendi. Gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre, boğaz çevresindeki hareketlilik düşük seviyede kalırken, savaşın başlamasından bu yana bazı gemilerin takip cihazlarını kapatması ve GPS sinyallerindeki karışıklık nedeniyle bölgedeki hareketlerin doğrulanmasının zorlaştığı belirtildi.

Normal şartlarda dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Küresel gübre ticaretinin yaklaşık üçte biri ile Orta Doğu'ya yönelik gıda, ilaç ve teknoloji ürünleri gibi kritik ithalat da bu su yolundan yapılıyor. Ancak İran, Şubat ayında başlayan savaşın ardından boğazdaki deniz trafiğini ciddi şekilde sınırlandırırken, ABD de İran limanlarına yönelik kendi ablukasını başlatmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Körfez'de yaklaşık 1550 gemide bulunan 22 bin 500 civarında denizcinin mahsur kaldığını bildirmişti. Açıklamada, bölgede azalan erzak stokları ile denizcilerin fiziksel ve psikolojik durumuna ilişkin endişelerin arttığı kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Özgürlik Projesi" adlı operasyonu pazar günü duyurmuş, bunun, Körfez'de mahsur kalan denizcilere yardım etmek için "insani bir jest" olduğunu söylemişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da operasyonun "bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önemde" olduğunu belirtmişti.

İran ise ABD güçlerinin boğaza girmesi halinde saldırıya uğrayacağını söylemişti. İran medyası daha sonra bir ABD savaş gemisinin iki füzeyle vurulduğunu açıklamıştı. CENTCOM, İran'ın bu açıklamasını yalanlayarak, ABD bayraklı iki ticari geminin ABD Donanması eşliğinde boğazdan başarıyla geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı bu sabah operasyonun "kısa bir süreliğine" durdurulacağını açıkladı. Trump, bunun İran ile anlaşma yönünde kaydedilen "büyük ilerlemenin" ardından ve ABD ile İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan'ın talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
