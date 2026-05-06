Hürmüz Boğazı'ndan 13 İran Gemisi Geçti

ABD ablukasındaki Hürmüz Boğazı'ndan son bir haftada İran ile bağlantılı 13 geminin geçtiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı, 30 Nisan ila 6 Mayıs tarihleri ??arasındaki uydu verilerini yayımladı.

Son bir haftada İran bağlantılı 13 geminin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan aynı günlerde ayrıca 10'u petrol tankeri olmak üzere toplam 33 geminin geçtiği belirtildi.

Söz konusu gemilerden 5'inin ABD yaptırım listesinde olduğu kaydedildi.