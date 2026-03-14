Hürmüz Boğazı'ndan Geçişler Azaldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'ndan mart başından beri sadece 77 gemi geçti; ABD-İsrail saldırıları etkili oldu.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndan, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sonrasında mart ayının başından bu yana sadece 77 geminin geçiş yaptığı tespit edildi.

İngiltere merkezli denizcilik veri sağlayıcısı Lloyd's List Intelligence raporunda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel çatışmanın Hürmüz Boğazı'na etkisine ilişkin bilgi verildi.

Verilere göre, geçen yılın 1-11 Mart tarihleri arasında boğazdan 1229 gemi geçerken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 77'ye geriledi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 26'sının İran, yüzde 13'ünün Yunanistan ve yüzde 12'sinin Çin bağlantılı gemilerden oluştuğu belirtildi.

Boğazı kullanan mevcut gemilerin çoğunun Rusya ve İran ile bağlantılı olan ve Batı yaptırımlarını aşmak için kullanılan "gölge filo"ya ait olduğu belirtildi.

Gölge filolarla ihracat

Lloyd's List Intelligence kıdemli analisti Bridget Diakun'un değerlendirmelerine yer verilen raporda, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerle hala ihracat yapmaya devam ettiği belirtildi.

Diakun, "Geçiş yapan tankerlerin ve gaz taşıyıcıların yarısından fazlası gölge filolardan oluşuyor. Bu gemiler aksamalara alışkınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip gemilerin, çoğunlukla bakımsız, sigortası olmayan ve mülkiyet yapısı şüpheli eski gemilerden oluştuğunu ifade eden Diakun, bu gemilerin geçiş denemesi yapma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişler durma noktasına geldi

Küresel petrol arzının yüzde 20'sinin geçtiği ve İran sınırında yer alan Hürmüz Boğazı'ndan gemilere yapılan saldırılarla geçişler durma noktasına geldi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), mart ayının başından bu yana 9'u petrol tankeri olmak üzere toplam 20 ticari geminin saldırıya uğradığını veya olay bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) de bölgede 8'i petrol tankerlerini kapsayan toplam 16 olayı kaydetti.

İran, ABD ile İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.

Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra dün yayınlanan ilk mesajında, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kozu da kesinlikle devam ettirilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:48:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndan Geçişler Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.