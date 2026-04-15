Hürmüz Boğazı'nın Güvenliği Vurgulandı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Hürmüz Boğazı'nın açık ve güvenli bir uluslararası su yolu olarak kalması gerektiğini, burayı siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanma girişimlerinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

El-Budeyvi, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi toplantısında konuştu.

Genel Sekreter, "Körfez bölgesi, İran'ın süregelen tırmanışı ve saldırganlığının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrar için doğrudan tehdit oluşturduğu, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına yönelik ciddi bir meydan okumanın yaşandığı kritik bir süreçten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin "KİK üyesi ülkelerin kendi topraklarının İran'a karşı askeri operasyonlar için kullanılmasına izin vermeyeceklerine dair güvence vermesine rağmen saldırılar düzenlediğini" belirten El-Budeyvi, bu saldırıların sivil ve ekonomik tesisleri hedef aldığını, can kayıpları ve yaralanmalara yol açtığını kaydetti.

El-Budeyvi, KİK'in bu saldırıları güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak ihlallerin kararlı ve sorumlu şekilde ele alınmaması halinde uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan El-Budeyvi, "Bu nedenle uluslararası toplum istikrarı desteklemek ve gerilimi azaltmak için daha güçlü ve etkili bir rol üstlenmelidir." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin de uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Genel Sekreter, Avrupa ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi kararlarına verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

El-Budeyvi, saldırıların Körfez ülkelerinde ciddi insani, çevresel ve ekonomik sonuçlar doğurduğunu, yaklaşık 10 milyon çocuğun temel eğitimden mahrum kaldığını, birçok projenin durdurulduğunu ve özellikle ailelerini destekleyen yabancı işçilerin olumsuz etkilendiğini aktardı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının küresel tarımı da etkilediğine işaret eden Genel Sekreter El-Budeyvi, bunun, dünya gübre üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu etkileyebileceğini ve küresel piyasalar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini, enerji arzı ve ticaret zincirlerinde de aksamalara yol açtığını kaydetti.

El-Budeyvi, "Hürmüz Boğazı açık ve güvenli bir uluslararası su yolu olarak kalmalıdır. Güç kullanarak yeni bir gerçeklik dayatma veya burayı siyasi ve ekonomik baskı aracı olarak kullanma girişimleri kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

AB ile ilişkiler

KİK ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin 38 yıllık geçmişe sahip olduğunu hatırlatan El-Budeyvi, mevcut küresel zorluklar karşısında bu ilişkilerin daha da önem kazandığını belirtti.

El-Budeyvi, ilişkilerin artık diyalogdan daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulayarak dijital dönüşüm, kritik altyapı, iletişim ve yapay zeka alanlarında iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Siyaset ve güvenlik alanında iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirten El-Budeyvi, KİK'in AB ile ikinci bir zirve toplantısı gerçekleştirmeyi hedeflediğini ve bu zirveden somut sonuçlar beklediklerini söyledi.

El-Budeyvi, bu kapsamda, KİK vatandaşlarına yönelik Şengen vizesi muafiyeti müzakerelerinin başlatılması ve serbest ticaret anlaşması görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Genel Sekreter ayrıca enerji ve lojistik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, elektrik bağlantılarıyla enerji ihracatı, temiz hidrojen sevkiyatı, demir yolu ve hava yolu ağlarıyla bağlantının güçlendirilmesi, veri bağlantısının artırılması ve güvenlik alanında işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Parlamentolar arası iş birliğinin de önemine dikkati çeken El-Budeyvi, AP ile KİK arasında yeni bir mekanizma kurulmasına yönelik teklifin paylaşıldığını ve bunun en kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Genel Sekreter, "Körfez bölgesinin istikrarı yalnızca bölgesel güvenliği değil, küresel ekonomi, tedarik zincirleri ve enerji güvenliği gibi alanlar dahil olmak üzere küresel istikrarı da doğrudan etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.