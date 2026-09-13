Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ticari gemiye düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran'a ait bir ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası yakınlarında hedef alınması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası Kaymakamı Hüseyin Emir Teymuri, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Teymuri, İran'a ait ticari geminin sabah saatlerinde Hengam Adası ile Keşm Adası'ndaki Şib Deraz kıyısı açıklarında saldırıya uğradığını söyledi.
Teymuri, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak: AA
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