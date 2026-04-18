Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı - Son Dakika
18.04.2026 13:56
İran Devrim Muhafızları, dün açılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Bu gelişmenin yankıları sürerken İran hücum botları Hürmüz'den geçmeye çalışan bir petrol tankerine ve kargo gemisine ateş açtı.

İran ordusu, dün açıldığı duyurulan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın ABD ablukası nedeniyle alındığı belirtildi.

İKİ GEMİYE ATEŞ AÇILDI 

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası bölgede tansiyon yeniden yükseldi. İngiliz basını, İran hücum botlarının Hürmüz'den geçmeye çalışan bir petrol tankerine ve kargo gemisine ateş açtığını duyurdu. Tanker mürettebatının güvende olduğu belirtildi.

"ABD TAAHHÜTLERİNE BAĞLI KALMADI"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’na ilişkin yayınladığı bildiride, İran’ın müzakerelerde varılan uzlaşma doğrultusunda iyi niyet olarak sınırlı sayıda sivil geminin kontrollü geçişine onay verdiğini ancak ABD’nin "geçmiş dönemlerde olduğu gibi" taahhütlerine bağlı kalmayarak deniz ablukasını sürdürdüğü belirtildi. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve Boğaz'ın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı şekilde kontrol edileceği kaydedildi.

Ayrıca bildiride, ABD’nin, İran’a gelen ve İran’dan giden gemilerin serbest dolaşımına izin verene kadar Hürmüz Boğazı’ndaki sıkı kontrolün devam edeceği vurgulandı.

HAMANEY: DONANMAMIZ HAZIR

Hürmüz'de abluka krizi tırmanırken, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney yeni bir açıklama yayımladı. Hamaney, açıklamada "Donanmamız düşmanlarımıza yeni ve acı yenilgiler yaşatmaya hazır" ifadesini kullandı.

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Iran akilli ol bu gidisle uce dørt ulkeye bølunecen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
