Hürmüzgan'da Sirik açıklarında balıkçı teknesine İHA saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hürmüzgan'da Sirik açıklarında balıkçı teknesine İHA saldırısında 3 kişi yaralandı

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Hürmüzgan Valiliği, Sirik açıklarında bir balıkçı teknesine kaynağı henüz belirlenemeyen İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 3 kişi yaralandı; yaralanan üç balıkçı küçük bir tekneyle sahile taşındı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında bir balıkçı teknesine, kaynağı henüz belirlenemeyen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi yaralandı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, Sirik'te bir balıkçı teknesine İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu İHA'nın kaynağının henüz belirlenemediği ve yaralanan üç balıkçının küçük bir tekneyle sahile taşındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hürmüzgan'da Sirik açıklarında balıkçı teknesine İHA saldırısında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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