Hürmüzgan'da Sirik açıklarında balıkçı teknesine İHA saldırısında 3 kişi yaralandı

Hürmüzgan'da Sirik açıklarında balıkçı teknesine İHA saldırısında 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hürmüzgan Valiliği, Sirik açıklarında bir balıkçı teknesine kaynağı henüz belirlenemeyen İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 3 kişi yaralandı; yaralanan üç balıkçı küçük bir tekneyle sahile taşındı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında bir balıkçı teknesine, kaynağı henüz belirlenemeyen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi yaralandı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, Sirik'te bir balıkçı teknesine İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırıda 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu İHA'nın kaynağının henüz belirlenemediği ve yaralanan üç balıkçının küçük bir tekneyle sahile taşındığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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