Hüseyin Baş: Ekonomik Durum Vahim

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, asgari ücret ve en düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığını belirterek, "Nereden bakarsanız bakın, durum Türk halkı için hiç de iç açıcı değil ve önümüzde de ne yazık ki umut verici bir ışık yok. Halk çaresiz. Vatandaş, kendisini boğan ekonomik sorunlarına çözüm bekliyor" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, son açıklanan ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açlık sınırının 36 bin 940 TL, yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 TL olduğunu hatırlatan Baş, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL, asgari ücretin ise 28 bin 75 TL seviyesinde kaldığını belirtti. "Bunlar, son 24 saat içinde açıklanan ve Türk ekonomisinin karnesi niteliğindeki verilerdir" diyen Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yerdi:

"Alın size ekonominin resmi. 5 emekli, maaşını birleştirince ancak 1 yoksul ediyor. 4,2 asgari ücretli, maaşını birleştirince ancak 1 yoksul ediyor. Türkiye'de asgari ücretin, diğer ülkelerin aksine, temel ücret haline geldiğini de hatırlatalım. Bir de açlık sınırı var. Asgari ücret, açlık sınırının 8 bin 865 TL; en düşük emekli maaşı da 13 bin 388 TL altındadır. Yani milyonlarca insan, açlık sınırının altında maaşla yaşamak zorunda. Tablo gerçekten vahim. İstanbul'da kiralar 40 bin liradan başlıyor. Gıda enflasyonunda, savaştaki ülkelerin bile fersah fersah önündeyiz. Böyle bir ortamda TÜİK, enflasyonun ve işsizlik verilerinin düştüğünü iddia ettiği istatistikleri açıklıyor. TÜİK'e göre işsizlik oranı, haziran ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 7,6'ya gerilemiş. TÜİK'e göre Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 688 bin kişi. Ancak DİSK-AR öyle demiyor. Bu kurumun raporuna göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,8, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 11 milyon 643 bin olarak açıklandı.

"VATANDAŞ, EKONOMİK SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR"

Nereden bakarsanız bakın, durum Türk halkı için hiç de iç açıcı değil ve önümüzde de ne yazık ki umut verici bir ışık yok. Halk çaresiz. Vatandaş, kendisini boğan ekonomik sorunlarına çözüm bekliyor. Sorunlar çok büyük ama çözüm var. Çözüm, defalarca ifade ettiğimiz gibi parti programımız olan Milli Ekonomi Modeli'dir. Milli Ekonomi Modeli ile Türkiye'de kaynaklar, yabancıya ve yandaşa değil, milletin kendisine akacak. Milli Ekonomi Modeli ile sosyal devlet anlayışı hakim olacak. Bu konuda da karar verici merci yüce Türk milletidir. Milletimiz, 'Bağımsız Türkiye' diyerek maküs talihini değiştirmeye karar verdiği gün bambaşka bir Türkiye ortaya çıkacaktır."