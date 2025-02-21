Hüseyin Baş, Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hüseyin Baş, Özdağ ve Toktaş'ı Ziyaret Etti

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, tutuklu Ümit Özdağ ve Suat Toktaş'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

21.02.2025 19:23
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(İSTANBUL)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Baş, "Her ikisinin de morali gayet yerinde herkese selamları var. Bu günler de geçecek ülke güzel günler görecek" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve tutuklu Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı, Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaptığı ziyaretlere ilişkin detayları Baş, X hesabından şu ifadelerle aktardı:

"Bugün Silivri'de Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ı ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Sn. Suat Toktaş'ı ziyaret ettim. Her ikisinin de morali gayet yerinde herkese selamları var. Bugünler de geçecek ülke güzel günler görecek"

Kaynak: ANKA

Türkiye Partisi, Silivri Cezaevi, Zafer Partisi, Hüseyin Baş, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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