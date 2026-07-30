Hüseyin Baş\'tan ABD Eleştirisi

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, ABD'nin Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştirerek, "Ülkemiz, sömürge valisi gibi hareket eden Tom Barrack'ın sık sık dile getirdiği gibi üniter yapıdan uzaklaştırılmak istenmektedir. Plan çok açık; Osmanlı havucu ile Türkiye'yi bölüp parçalamaktır. Ülkemizin ekonomiden iç siyasete kadar son derece kritik bir sürecin içine sokulması da bu planın bir parçasıdır" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye-ABD ilişkileri ile "açılım" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Baş, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tek taraflı taviz süreci şeklinde ilerlediğini ileri sürdü.

ABD'nin bölgedeki tek stratejik ortağının İsrail olduğunu savunan Baş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ABD ile ilişkileri tek taraflı bir taviz süreci şeklinde ilerliyor. Türkiye, ABD'ye 'stratejik ortak' derken, ABD, Türkiye'yi düşman ülkelere uyguladığı CAATSA yaptırımlarına tabi tutuyor. ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da yaptığı açıklamalar hala gündemde. Ankara'ya hediyelerle gelecek denilen Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızı bol bol övdükten sonra CAATSA yaptırımlarının kaldırılma ihtimalinden bahsetti. Bu açıklama, Türk basınında zafer başlıklarıyla yer alırken, araya F-35'ler ve KAAN uçağı motorları da sıkıştırıldı. Peki, sonuç? Yine sonuç yok! ABD, bırakın yaptırımların kaldırılmasını, hazır giyimde yüzde 12,5 oranında ek vergi getirdiği ülkelerin arasına Türkiye'yi de dahil etti. Bu durum bir kez daha tescillemiştir ki; ABD, ülkemizi bölgedeki çıkarları için bir aparat olarak görmektedir.

"ABD'NİN BÖLGEDEKİ TEK STRATEJİK ORTAĞI İSRAİL'DİR"

ABD'nin bölgede bir tane stratejik ortağı vardır, o da İsrail'dir. İsrail'in çıkarları, ABD'nin kendi çıkarlarından bile önceliklidir. Türkiye konusunda da İsrail ne derse, ABD onu yapmaktadır ve yapmaya devam edecektir. Amaç, bölgeyi bu iki ülkenin çıkarlarına göre dizayn etmektir. Gazze'den İran'a kadar yaşananlar ne yazık ki bu durumun kanıtıdır. Türkiye de 'açılım' denilerek bu kapsamda bir operasyona maruz bırakılmaktadır. Ülkemiz, sömürge valisi gibi hareket eden Tom Barrack'ın sık sık dile getirdiği gibi üniter yapıdan uzaklaştırılmak istenmektedir. Plan çok açık, Osmanlı havucu ile Türkiye'yi bölüp parçalamaktır. Ülkemizin ekonomiden iç siyasete kadar son derece kritik bir sürecin içine sokulması da bu planın bir parçasıdır. Gidişat iyi değildir. Türkiye'miz adım adım kuruluş kodlarından uzaklaşmakta ve bir uçuruma doğru sürüklenmektedir. Gelinen bu noktada görev artık yüce Türk milletine düşmektedir. Milletimiz, olup biteni görerek sandıkta gerekeni yapmak durumundadır. Bağımsız Türkiye Partisi, Türkiye'nin bu kötü gidişatını değiştirecek olan partidir. Ekonomi başta olmak üzere, gerçek anlamda bağımsız bir Türkiye ancak Bağımsız Türkiye Partisi iktidarı ile mümkün olabilecektir."