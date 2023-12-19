BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şeyh Said için \'şehit\' ifadesini kullanan imama tepki gösterdi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türk askerine, Türk devletine karşı ayaklanan şehit değil haindir. Haine şehit deyip devlete ayaklanmayı teşvik eden de haindir" açıklaması yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Cumhuriyetine karşı isyan hareketi başlatan Şeyh Said için 'şehit' ifadesini kullanan Halil Konakçı isimli imama tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, "Türk askerine, Türk Devletine karşı ayaklanan şehit değil haindir. Haine şehit deyip devlete ayaklanmayı teşvik eden de haindir" dedi.

"Bu adamlar yüzünden insanımız dinden, özünden soğudu"

Hüseyin Baş videoda şunları söyledi:

"Bunların hiçbiri bu vatanın evladı değildir, bunların hepsinin bağlı olduğu kuklanın ipinin başında bir el vardır. Bu adamlar yüzünden insanımızı dinden soğuttular, bu adamlar yüzünden insanımızı özünden soğuttular. Bu kadar vatanperver, bu kadar Atatürkçü insanın olduğu, hocanın olduğu, imamın olduğu bir ülkede sizin imam dediğiniz Hatay'ı peşkeş çeken mi, o karaktersiz mi? Bu kadar imamın olduğu, bu kadar güzel hocanın olduğu ülkede sizin hoca dediğiniz, imam dediğiniz, 'Kız çocuklarının okuması haram' diyen şarlatanlar mı? Atatürk'ü seven, onun idealinde yürüyen, onun ile birlikte Meclis'i dualarla açan imamların, hocaların olduğu ülkede sizin imam dedikleriniz Cumhuriyetle savaş eden şarlatan ahlaksızlar mı?

"BUNLARIN HİÇBİRİ BU VATANIN EVLADI DEĞİLDİR"

Bunların hiçbiri bu vatanın evladı değildir, bunların hepsinin bağlı olduğu kuklanın ipinin başında bir el vardır. 100 yıldır bu ülkede bu böyle. Sadece 100 yıldır değil, Osmanlı coğrafyasında 300 senedir bu böyle… Bu adamlar yüzünden insanımızı dinden soğuttular, bu adamlar yüzünden insanımızı özünden soğuttular. Bundan büyük hainlik olur mu? Sizin hiçbiriniz hoca değilsiniz, hepiniz şarlatansınız. Bu milletin bu milletin karnı sizin yalanlarınıza tok efendim. Hiçbirinizin hiçbir önemi yok.

Buradan bir çağrı yapıyorum; başta Diyanet'e. Herkes aklını başına alsın. Bakın bu gittiğiniz yol yol değil. Hizmet ettiğiniz o insanlar, o yapılar var ya önce bizi bu ülkeden sürerler, önce bize bu ülkede yaşama hakkı bırakmazlar sonra sanmayın ki size bırakırlar, sizi de yollarlar. Hani güzel bir laf vardır, 'Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar' diye. İşte gün gelir bunun bedelini siz ödersiniz."