 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şeyh Said için 'şehit' ifadesini kullanan imama tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şeyh Said için 'şehit' ifadesini kullanan imama tepki gösterdi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türk askerine, Türk devletine karşı ayaklanan şehit değil haindir. Haine şehit deyip devlete ayaklanmayı teşvik eden de haindir" açıklaması yaptı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şeyh Said için \'şehit\' ifadesini kullanan imama tepki gösterdi
19.12.2023 - 22:35,
Abone Ol

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Türk askerine, Türk devletine karşı ayaklanan şehit değil haindir. Haine şehit deyip devlete ayaklanmayı teşvik eden de haindir" açıklaması yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Cumhuriyetine karşı isyan hareketi başlatan Şeyh Said için 'şehit' ifadesini kullanan Halil Konakçı isimli imama tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baş, "Türk askerine, Türk Devletine karşı ayaklanan şehit değil haindir. Haine şehit deyip devlete ayaklanmayı teşvik eden de haindir" dedi.

"Bu adamlar yüzünden insanımız dinden, özünden soğudu"

Hüseyin Baş videoda şunları söyledi:

"Bunların hiçbiri bu vatanın evladı değildir, bunların hepsinin bağlı olduğu kuklanın ipinin başında bir el vardır. Bu adamlar yüzünden insanımızı dinden soğuttular, bu adamlar yüzünden insanımızı özünden soğuttular. Bu kadar vatanperver, bu kadar Atatürkçü insanın olduğu, hocanın olduğu, imamın olduğu bir ülkede sizin imam dediğiniz Hatay'ı peşkeş çeken mi, o karaktersiz mi? Bu kadar imamın olduğu, bu kadar güzel hocanın olduğu ülkede sizin hoca dediğiniz, imam dediğiniz, 'Kız çocuklarının okuması haram' diyen şarlatanlar mı? Atatürk'ü seven, onun idealinde yürüyen, onun ile birlikte Meclis'i dualarla açan imamların, hocaların olduğu ülkede sizin imam dedikleriniz Cumhuriyetle savaş eden şarlatan ahlaksızlar mı?

"BUNLARIN HİÇBİRİ BU VATANIN EVLADI DEĞİLDİR"

Bunların hiçbiri bu vatanın evladı değildir, bunların hepsinin bağlı olduğu kuklanın ipinin başında bir el vardır. 100 yıldır bu ülkede bu böyle. Sadece 100 yıldır değil, Osmanlı coğrafyasında 300 senedir bu böyle… Bu adamlar yüzünden insanımızı dinden soğuttular, bu adamlar yüzünden insanımızı özünden soğuttular. Bundan büyük hainlik olur mu? Sizin hiçbiriniz hoca değilsiniz, hepiniz şarlatansınız. Bu milletin bu milletin karnı sizin yalanlarınıza tok efendim. Hiçbirinizin hiçbir önemi yok.

Buradan bir çağrı yapıyorum; başta Diyanet'e. Herkes aklını başına alsın. Bakın bu gittiğiniz yol yol değil. Hizmet ettiğiniz o insanlar, o yapılar var ya önce bizi bu ülkeden sürerler, önce bize bu ülkede yaşama hakkı bırakmazlar sonra sanmayın ki size bırakırlar, sizi de yollarlar. Hani güzel bir laf vardır, 'Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar' diye. İşte gün gelir bunun bedelini siz ödersiniz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şeyh Said için 'şehit' ifadesini kullanan imama tepki gösterdi - Son Dakika


22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24
İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03
İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44
Meclis'te 'Allah'ın gazabı böyle olur' tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44
Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı

Son Dakika
22:36 Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi v
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
21:44 Meclis'te "Allah'ın gazabı böyle olur" tartışması: İnsanlıktan nasibini almamış bu arkadaşı siz ortaya çıkartmazsanız biz çıkartacağız
21:38 İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 22:58:28. #1.11#
SON DAKİKA: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Şeyh Said için 'şehit' ifadesini kullanan imama tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement