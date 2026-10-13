Hüseyin Can Güner, Ankara\'nın başkent ilan edilişi nedeniyle mesaj yayımladı

(ANKARA) - Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'nin yönetildiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ankara'nın başkent olması için kanun teklifini sunan İsmet İnönü olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.