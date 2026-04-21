Hüseyin Can Güner, Bahçelievler Esnafıyla Bir Araya Geldi: "Bu Buluşmaların Artarak Devam Etmesini Diliyorum"

21.04.2026 13:07  Güncelleme: 13:33
Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Bahçelievler esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Güner, "Her şeyin en mükemmelini gerçekleştirdik, hiçbir eksiğimiz yok diye hiçbir zaman iddialı cümle kurmuyoruz. Elbetteki bu kentte yapılacak çok şey var, elbetteki kent yaşamı dinamik, elbetteki ihtiyaçlarımız sürekli değişkenlik gösteriyor, yenileri ekleniyor, bazıları gideriliyor bazıları tamamlanıyor ve yenileri yapılamay gayret ediliyor. Dolayısıyla bugün yapacağımız toplantıyla aslında biz bunu daha da iyileştirmek, hizmetlerimizi daha da geliştirmek adına ortak aklı harekete geçireceğimiz bir buluşmayı daha Bahçelievler özelinde gerçekleştirmiş olacağız. Kısa, orta, uzun vaadede yapabileceklerimizi hep birlikte değerlendirebileceğimiz faydalı bir buluşma olmasını ve bu buluşmaların artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Bahçelievler esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. İki yıl boyunca yapılan faaliyetlere değinen Güner, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki elbette sizlerden bize gelen talepler var, bizim yaptığımız çalışmalar var ama bu tür daha kapsamlı, daha geniş buluşmaların yanı sıra önemli olan aynı zamanda daha dar ortamlarda, daha özel sohbetlerde belli başlı sorunlarınızı, beklentilerinizi, taleplerinizi ve bizim de yaptığımız çalışamalarımızı sizinle paylaşma ihtiyacımızın var olduğunun da bilincindeyiz. Çankaya'da Bahçelievler'de sizin gördüğünüz eksiklikleri burada yapılabilecek çalışmaları sadece eksiklik anlamda da değil değerli önerilerinizi katılarınızı almak için de aynı zamanda bu buluşmayı gerçekleştiriyoruz."

"Bu buluşmaların artarak devam etmesini diliyorum"

Her şeyin en mükemmelini gerçekleştirdik, hiçbir eksiğimiz yok diye hiçbir zaman iddialı cümle kurmuyoruz. Elbette ki bu kentte yapılacak çok şey var, elbette ki kent yaşamı dinamik, elbetteki ihtiyaçlarımız sürekli değişkenlik gösteriyor, yenileri ekleniyor, bazıları gideriliyor bazıları tamamlanıyor ve yenileri yapılamay gayret ediliyor. Dolayısıyla bugün yapacağımız toplantıyla aslında biz bunu daha da iyileştirmek adına, hizmetlerimizi daha da geliştirmek adına ortak aklı harekete geçireceğimiz bir buluşmayı daha Bahçelievler özelinde gerçekleştirmiş olacağız.

Geçtiğimiz ay çalışma arkadaşlarımızla da burada aslında kapsamlı bir incelemede bizzat bulundum. Sahada gözlemlerimizi yaptık ve o günden bugüne özellikle üst yapı anlamında hem ilçe belediyemizin sorumluluğunda olan sokaklarla ilgili, asfalt ve kaldırımlarla ilgili bir çalışma yürütüldü hem geçtiğimiz sonhabar ayı itibarıyla hizmete açtığımız Bahriye Üçok Parkı'mızı yenileyerek hem yine Temizlik İşleri Müdürlüğümüz sahada iyileştirme adına neler yapılabilir diye çevre düzeniyle ilgili çalışmalarını gerçekleştirerek aslında iki aydır yaklaşık olarak burada ekiplerimiz de kısım kısım, bölüm bölüm aktif bir çalışma içerisindeler. Bahçelievler Semt Hali'mizin inşaatı devam ediyor, çevreye verdiği bir rahatsızlık var ama bir yandan da yenilenmiş bir yapı ortaya çıkacak. Büyükşehir Belediyemizin bu çalışması da devam ediyor. Bunun için de özellikle ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Çözebileceklerimizi, kısa, orta, uzun vadede yapabileceklerimizi hep birlikte değerlendirebileceğimiz faydalı bir buluşma olmasını ve bu buluşmaların artarak devam etmesini diliyorum."

Güner, konuşmasının ardından esnafın sorunlarını tek tek dinleyerek, not aldı.

Kaynak: ANKA

