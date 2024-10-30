Hüseyin Çelik\'ten Ahmet Özer\'in Gözaltına Alınmasına Eleştiri

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(ANKARA) - Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili, "Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı.

Eski Bakan Hüseyin Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı sayın Ahmet Özer, saygın bir bilim adamı ve onlarca kitabı olan bir aydındır. Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum. 10 yıllık bir takipten söz ediliyor. Bu arkadaş, belediye başkanı olmadan rektördü. Rektörken görüşmek suç değil mi? Niçin şimdi?"