Hüseyin Temel Norveç'te Sırakaya ile Buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, 2023'te Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağını gördüğü an yaşadığı mutlulukla hafızalara kazınan Hüseyin Temel adlı çocukla Norveç'te bir araya geldi.

Sırakaya, Norveç temasları kapsamında Hüseyin Temel ve ailesini evinde ziyaret etti.

NSosyal hesabındaki paylaşımında bu buluşmaya ilişkin fotoğraflara ve Hüseyin Temel'in Kapıkule Sınır Kapısı'nda dalgalanan Türk bayrağını görünce gözyaşlarına hakim olamadığı anların videosuna yer veren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bir bayrağa duyulan sevdanın, bir millete aidiyetin en saf ve en güçlü hali… 2023 yılında Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağını gördüğü an yaşadığı tarifsiz sevinçle hafızalara kazınan Hüseyin Temel kardeşimiz. Norveç temaslarımız kapsamında bugün kendisi ve kıymetli ailesiyle bir araya gelerek, o günkü heyecanın aradan geçen yıllara rağmen aynı sıcaklıkla yaşandığını görmek bizleri derinden duygulandırdı. İşte bu duygu, bizlere yurt dışında yaşayan her bir evladımız için daha fazla çalışma sorumluluğu yüklemektedir."

Gözlerinde ay yıldızın heyecanını taşıyan, kalbinde Türkiye sevgisiyle büyüyen nesillerimizle gurur duyuyoruz. Bu sevdayı yaşatmak, bu bağı güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."