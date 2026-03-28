Hüseyin Temel Norveç'te Sırakaya ile Buluştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüseyin Temel Norveç'te Sırakaya ile Buluştu

28.03.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Sırakaya, Türk bayrağını gördüğünde mutlu olan Hüseyin Temel'i Norveç'te ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, 2023'te Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağını gördüğü an yaşadığı mutlulukla hafızalara kazınan Hüseyin Temel adlı çocukla Norveç'te bir araya geldi.

Sırakaya, Norveç temasları kapsamında Hüseyin Temel ve ailesini evinde ziyaret etti.

NSosyal hesabındaki paylaşımında bu buluşmaya ilişkin fotoğraflara ve Hüseyin Temel'in Kapıkule Sınır Kapısı'nda dalgalanan Türk bayrağını görünce gözyaşlarına hakim olamadığı anların videosuna yer veren Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bir bayrağa duyulan sevdanın, bir millete aidiyetin en saf ve en güçlü hali… 2023 yılında Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağını gördüğü an yaşadığı tarifsiz sevinçle hafızalara kazınan Hüseyin Temel kardeşimiz. Norveç temaslarımız kapsamında bugün kendisi ve kıymetli ailesiyle bir araya gelerek, o günkü heyecanın aradan geçen yıllara rağmen aynı sıcaklıkla yaşandığını görmek bizleri derinden duygulandırdı. İşte bu duygu, bizlere yurt dışında yaşayan her bir evladımız için daha fazla çalışma sorumluluğu yüklemektedir."

Gözlerinde ay yıldızın heyecanını taşıyan, kalbinde Türkiye sevgisiyle büyüyen nesillerimizle gurur duyuyoruz. Bu sevdayı yaşatmak, bu bağı güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Dış Politika, Ankara, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Güler, Katar Emiri’nin kardeşlerini kabul etti Bakan Güler, Katar Emiri'nin kardeşlerini kabul etti
İzlemesi bile heyecan verici Beğeni yağmuruna tutulan video İzlemesi bile heyecan verici! Beğeni yağmuruna tutulan video
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan sürpriz market denetimi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan sürpriz market denetimi
İran’dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj İran'dan ölen çocuklar için anlamlı mesaj

17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti.
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 17:47:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.