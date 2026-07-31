Husi\'den Suudi Arabistan\'a Uyarı

SANA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarını yoğunlaştırması halinde gerilimin ciddi ölçüde tırmanacağı uyarısında bulundu.

El-Husi perşembe günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan bağlantılı deniz taşımacılığına yönelik operasyonların etkili olduğunu savundu. El-Husi, Suudi petrol tankerleri hedef aldıklarını, seyrüseferleri aksattıklarını, 16 gemiyi geri dönmeye zorladıklarını ve keşif amaçlı insansız hava araçlarını düşürdüklerini öne sürdü.

Husi liderinin açıklaması, Suudi Arabistan'ın perşembe günü Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki ticaret yollarını korumayı hedefleyen çok uluslu bir deniz savunma ittifakının kurulduğunu duyurmasının ardından geldi.

Suudi Haber Ajansı'na göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Yemen, Bangladeş, Nijerya, Sudan, Cibuti ve Somali dahil 14 ülke ittifakı destekleyen ortak bir bildiri yayımladı.