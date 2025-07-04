Husi: İsrail'in Tehditleri Kararlılığımızı Artırıyor

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in tehdit ve saldırılarının tutumlarından caymalarını sağlamayağını, aksine Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım sona erene kadar İsrail'e saldırılarını sürdürmeleri konusunda kararlılıklarını artıracağını belirtti.

Husilere bağlı El-Mesire Televizyonu'ndaki konuşmasında Husi, "İsrail'in bu hafta savurduğu tehditler ve saldırılar, bizi tutumumuzdan caydırmaz; bilakis kararlılığımızı ve azmimizi daha da artırır." ifadesini kullandı.

Husi, "İsrail Yemen'e karşı daha önce 5 operasyon gerçekleştirdi; 107 hava ve deniz saldırısını içeriyordu. Ancak bu, tutumumuzu etkilemedi, aksine kararlılığımızı artırdı." diye konuştu, söz konusu saldırıların gerçekleştiği zamana ilişkin bilgi vermedi.

Husilerin lideri, "Tutumumuzda kararlıyız ve İsrail'den gelecek her türlü saldırıya karşı koyacağız. Davamızın haklılığına ve tutumumuzun doğruluğu ile gerekliliğine tamamen inanıyoruz." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yemen protokolünün Tahran protokolüyle aynı" olduğunu ileri sürmüştü.

İran'a yönelik İsrail saldırılarına atıf yapan Katz, Husileri de aynı şekilde vuracaklarını söylemişti.