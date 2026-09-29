Husi kontrolündeki İbb'de cami dönüşü bombalı saldırıda Islah Partisi yöneticisi öldü - Son Dakika
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Husi kontrolündeki İbb'de cami dönüşü bombalı saldırıda Islah Partisi yöneticisi öldü

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Yemen'in Husi kontrolündeki İbb vilayetinde Islah Partisi yöneticilerinden biri, yatsı namazı sonrası camiden evine dönerken bombalı saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının ayrıntıları netleşmezken Islah Partisi, Yemen hükümeti veya Husilerden açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki İbb vilayetinde düzenlenen bombalı saldırda Islah Partisi yöneticilerinden Ahmed Kasım Mahyub el-Cemai'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, Husilere karşı Yemen hükümetine destek veren Islah Partisi'nin yöneticilerinden Cemai, dün gece saatlerinde yatsı namazı sonrası camiden İbb'in merkezinde yer alan evine dönerken bombalı saldırıya uğradı. Patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu Cemai olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırının ayrıntıları henüz netlik kazanmazken, olaya ilişkin Islah Partisi, Yemen hükümeti veya Husiler tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu habere göre, İbb vilayetine bağlı Sabre ilçesinin ileri gelenlerinden biri olan Cemai, Islah Partisi'nin ilçedeki yöneticileri arasında yer alıyordu. Cemai, 2001 ve 2006 yıllarında yapılan yerel seçimlerde partisinden aday olmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, 2014 yılından bu yana İbb vilayetinin kontrolünü elinde tuttuğu biliniyor.

Islah Partisi, 25 Nisan'da da partinin Aden'deki önde gelen isimlerinden Dr. Abdurrahman eş-Şair'in kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yemen'in güçlü siyasi aktörlerinden İslami eğilimli Islah Partisi, Husilerin 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan çatışmalar boyunca hükümetin yanında yer almıştı. Islah Partisi, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla da Husilere karşı hükümete desteğini bildirmişti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkes sonrasında yaşanan görece sakinliğin ardından, Temmuz 2026'nın başından beri en geniş kapsamlı çatışmalara sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz'deki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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