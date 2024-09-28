Husiler, ABD Gemilerine Saldırdı - Son Dakika
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Husiler, ABD Gemilerine Saldırdı

Yemen’de Husi grubu, Kızıldeniz’deki ABD savaş gemilerine füze ve drone saldırısı düzenledi.

28.09.2024 11:26
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SANA, 28 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, Kızıldeniz'deki "üç ABD savaş gemisine" "23 balistik ve kanatlı füze fırlattığını ve bir drone saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV'de Cuma günü yayımlanan açıklamasında "Kızıldeniz'de düşman İsrail'i destekleyen ve ona arka çıkan üç düşman Amerikan savaş gemisini hedef alan nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Üç Amerikan destroyerinin "doğrudan vurulduğunu" söyleyen Sarea, saldırıları geçen yılın Kasım ayından bu yana düzenlenen "en büyük" saldırılar olarak tanımladı.

Saldırılar Perşembe gecesi İsrail'in Yafa ve Aşkelon bölgelerini hedef alan diğer iki operasyonla "eş zamanlı" olarak gerçekleştirildi.

Sarea, grubun "Filistin ve Lübnan'daki kardeşlerinin" direnişini desteklemek için İsrail hedeflerine yönelik saldırıları sürdürme sözü verdiğini söyledi.

ABD ordusu konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Husi grubu, ABD öncülüğündeki koalisyona ait bir insansız hava aracının da Cuma günü Yemen'in kuzeyindeki Saada vilayetinde iki saldırı düzenlediğini ve vilayet ile aynı adı taşıyan merkezi Saada'nın kuzey kesiminin vurulduğunu iddia etti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

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