Husiler Babulmendeb'e Saldırdı - Son Dakika
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Husiler Babulmendeb'e Saldırdı

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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin Babulmendeb bölgesine 5 balistik füze fırlattığını bildirdi.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Babulmendeb bölgesini 5 balistik füzeyle hedef aldığını bildirdi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Husilerin ülkenin güneybatısında yer alan Babulmendeb bölgesini 5 balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Füzelerin hedeflerine, yol açtığı tahribata ya da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Husilerden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler Babulmendeb'e Saldırdı - Son Dakika

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