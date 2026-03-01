Husiler'den ABD ve İsrail'e Uyarı - Son Dakika
Husiler'den ABD ve İsrail'e Uyarı

01.03.2026 02:36
Husiler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ciddi sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "felaket sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

Ensarullah'a bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, başkent Sana merkezli "Yemen Değişim ve İnşa Hükümeti" tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların bağımsız bir devletin egemenliğinin açık ihlali olduğu, uluslararası ve insani hukuka aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD-İsrail tırmanışının" bölge ülkeleri ve halklarının yanı sıra küresel güvenlik ve istikrar açısından da ciddi ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Söz konusu gelişmelerin, "siyonist düşmanın ilan edilmiş yayılmacı hedeflerine hizmet ettiği" vurgulanan açıklamada, İran güçlerinin İsrail toprakları ve bölgedeki ABD üslerini hedef aldığı belirtilen "ilk yanıtı" takdir edildi.

Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi ise dün akşam, Al Masirah televizyonunda yayımlanan konuşmasında, grubun tam hazırlık içinde olduğunu ve İran'la dayanışma kapsamında farklı adımlar atacaklarını söylemişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

