Husiler'den İsrail'e Hipersonik Saldırı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X hesabından yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Füze, tahminen 2 bin 40 kilometre mesafeyi yaklaşık 11,5 dakikada kat ederek hedefine ulaşmayı başardı ve düşman savunması bunu önleyemedi.

Coğrafi engeller (uzun mesafeler), ABD-İngiliz saldırganlığı ile casusluk ve müdahale sistemleri, Yemen'in Filistin'i desteklemesine engel olmayacaktır.

Hava kuvvetlerimiz, işgal altındaki Filistin'in Yafa kentindeki askeri hedefe nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi."

İsrail ordusu, Yemen'den ülkeye balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. Hava savunma sistemlerinin önlediği füzenin parçalarının İsrail'in merkezinde açık araziye düştüğü, Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki açık arazide yangın çıktığı bildirilmişti.