Husiler Filistin'e destek için askeri operasyonlarını sürdürecek

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ADEN, 8 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, ABD başkanlık seçimlerinin ardından olası politika değişikliklerine bakmaksızın Filistin'e destek için Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarına devam edeceklerini duyurdu.

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, perşembe günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, " İsrail, Amerika ve İngiltere'nin çıkarlarıyla bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Ne ABD'deki başkanlık değişikliklerinin ne de askeri baskıların, Filistin meselesindeki duruşlarını değiştireceğini söyleyen el-Husi, ABD ve müttefiklerine " Gazze'ye yönelik saldırılara ve kuşatmaya son vermeleri" çağrısında bulundu.

Husiler, 7 Ekim 2023'te patlak veren İsrail-Filistin çatışmasının ardından Kasım 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla bölge suları ve ötesinde "İsrail bağlantılı" olduklarını iddia ettikleri gemilere ve İsrail'deki hedeflere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

Buna karşılık bölgede konuşlu ABD-İngiliz donanma koalisyonu, Husi grubunu caydırmak amacıyla düzenli olarak hava saldırıları ve bombardımanlar düzenliyor.